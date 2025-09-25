Polisen förberedd på drönarincidenter vid Arlanda

Efter drönarincidenterna vid flygplatser i Danmark och Norge tidigare i veckan samverkar polisen nu med flera myndigheter för att kunna hantera eventuella drönare vid Arlanda och Bromma.

De senaste dagarna har polisen fått flera samtal om misstänkta drönare i Stockholmsområdet, men det har visat sig röra sig om flygplan. Beredskapen vid flygplatserna har inte behövt höjas, men myndigheterna är redo att agera om läget skärps, uppger Sveriges Radio. Under torsdagsförmiddagen larmades polisen till drönare. Det var ett plan mot Arlanda som larmade rapporterar Aftonbladet. En förundersökning gällande vårdslöshet i flygtrafik har upprättats.

– Jag har inga detaljer men polisen har varit i kontakt med piloterna på Arlanda efter landning för att inhämta uppgifter om den observation som de hade från luften, sade Rebecka Landberg, presstalesperson hos polisen, till tidningen.