Polisen förberedd på drönarincidenter vid Arlanda

Efter drönarincidenterna vid flygplatser i Danmark och Norge tidigare i veckan samverkar polisen nu med flera myndigheter för att kunna hantera eventuella drönare vid Arlanda och Bromma.
De senaste dagarna har polisen fått flera samtal om misstänkta drönare i Stockholmsområdet, men det har visat sig röra sig om flygplan. Beredskapen vid flygplatserna har inte behövt höjas, men myndigheterna är redo att agera om läget skärps, uppger Sveriges Radio. Under torsdagsförmiddagen larmades polisen till drönare. Det var ett plan mot Arlanda som larmade rapporterar Aftonbladet. En förundersökning gällande vårdslöshet i flygtrafik har upprättats. – Jag har inga detaljer men polisen har varit i kontakt med piloterna på Arlanda efter landning för att inhämta uppgifter om den observation som de hade från luften, sade Rebecka Landberg, presstalesperson hos polisen, till tidningen.
Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.
Nyheter 36 sibiriska katter har under det senaste året hittats dumpade i området kring Märsta, varav tre var döda. Katterna har ofta varit magra och skygga, och flera har fått ungar innan de påträffats. Det rapporterar TV4:s Kalla Fakta.
Politik På söndag är det åter dags för kyrkoval. Vid det senaste valet 2021 deltog knappt var femte medlem i Svenska kyrkan, och i Sigtuna låg valdeltagandet mellan 13,6 och 20,4 procent beroende på församling, enligt en genomgång från Newsworthy.