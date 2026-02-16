Personbil och lastbil i krock i Märsta

En personbil och en lastbil kolliderade på tisdagsförmiddagen i korsningen Lindberghs gata/ Pionjärsvägen i Arlandastad. En person uppgav smärta i nacken.

Larm om olyckan kom vid 10-tiden. Räddningstjänst, polis och ambulans larmades till platsen. Föraren av personbilen klagade över ont i nacken. Skadeläget i övrigt framgick inte Hur olyckan gick till var oklart. Det uteslöts inte att halt väglag kunde ha bidragit till händelsen. Olyckan påverkade inte framkomligheten på platsen i någon större utsträckning, rapporterar unt.se.