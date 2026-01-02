Orange varning i östra delen av kommunen

SMHI uppgraderar stormen Anna till orange varning i kommunens östra delar för fredag till och med söndag.

SMHI har utfärdat en orange vädervarning för den östra delen av Sigtuna kommun med anledning av snöfall i kombination med frisk nordostlig vind. För resterande delar av kommunen gäller fortsatt gul varning. Varningarna gäller från onsdagen den 1 januari klockan 05.00 till lördagen den 4 januari klockan 18.00.

Enligt SMHI väntas tidvis kraftigt snöfall under perioden, vilket i kombination med vinden kan leda till drivbildning, halka, dålig sikt och snörök. Det kan medföra mycket besvärliga trafikförhållanden, särskilt i den östra delen av kommunen där varningsnivån är högre.

Totalt kan det falla mellan 10 och 20 centimeter snö fram till söndag kväll, lokalt mer. Stora lokala variationer i snömängderna väntas.

SMHI uppger att restider kan bli längre och att det kan vara svårt att ta sig fram i trafiken på grund av snö på vägarna, trafikolyckor eller stillastående fordon. Det finns även risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.

Vid temperaturer nära noll grader finns dessutom risk för störningar i el- och telenät i områden med luftburna ledningar. Resenärer uppmanas att anpassa hastigheten efter väglag och sikt samt att avsätta extra tid för resor.