Foto: Insändarbild

Orange varning i östra delen av kommunen

SMHI uppgraderar stormen Anna till orange varning i kommunens östra delar för fredag till och med söndag.

SMHI har utfärdat en orange vädervarning för den östra delen av Sigtuna kommun med anledning av snöfall i kombination med frisk nordostlig vind. För resterande delar av kommunen gäller fortsatt gul varning. Varningarna gäller från onsdagen den 1 januari klockan 05.00 till lördagen den 4 januari klockan 18.00.

Enligt SMHI väntas tidvis kraftigt snöfall under perioden, vilket i kombination med vinden kan leda till drivbildning, halka, dålig sikt och snörök. Det kan medföra mycket besvärliga trafikförhållanden, särskilt i den östra delen av kommunen där varningsnivån är högre.

Totalt kan det falla mellan 10 och 20 centimeter snö fram till söndag kväll, lokalt mer. Stora lokala variationer i snömängderna väntas.

SMHI uppger att restider kan bli längre och att det kan vara svårt att ta sig fram i trafiken på grund av snö på vägarna, trafikolyckor eller stillastående fordon. Det finns även risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.

Vid temperaturer nära noll grader finns dessutom risk för störningar i el- och telenät i områden med luftburna ledningar. Resenärer uppmanas att anpassa hastigheten efter väglag och sikt samt att avsätta extra tid för resor.

Av Erik Karlsson
Stormen Anna

Stor påverkan på flyget

Nyheter Flygtrafiken vid Arlanda påverkas av stormen Anna, som för med sig kraftigt vinterväder och omfattas av en orange varning i delar av Sigtuna kommun.

vädervarning

Trafikverket varnar: Ge dig inte ut i trafiken på Nyårsdagen

Notiser Trafikverket går nu ut och varnar för att trafiken kan bli riktigt besvärlig i Sigtuna kommun under torsdagen och fredagen. Prognosen visar på mycket snö i kombination med kraftig vind, och myndigheten uppmanar bilister att stanna hemma om resan inte är nödvändig.

Markbrand vid E4 i Rosersberg

Blåljus En markbrand bröt under tisdagsmorgonen ut i närheten av E4 mellan Märsta och Rosersberg. Räddningstjänsten var snabbt på plats och branden kunde släckas inom kort.

Lugnt läge i kommunen efter stormen

Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.

Dumpade julgranar skapar problem

Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.