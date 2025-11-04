Olycka på E4 vid Rosersberg – störningar i trafiken
En bil har krockat under tisdagskvällen på E4 norrgående.
En singelolycka med en personbil har inträffat på E4 mellan Trafikplats Stora Wäsby (177) och Trafikplats Rosersberg (179) i riktning mot Uppsala. Olyckan sker på den mötesfria vägen och har lett till stora störningar i trafiken.
Räddningstjänst är på väg för att ta hand om olyckan, och vägassistans är också på plats för att hjälpa till. Trafikanter uppmanas att räkna med långa köer och fördröjningar i området tills situationen är under kontroll. De senaste dagarna har flera trafikolyckor inträffat mellan Stora Wäsby och Rosersberg. Senast i morse.
Nyheter Antalet viltolyckor i Sigtuna kommun har ökat och är nu på den högsta nivån på flera år. Under de senaste fem höstarna har totalt 504 olyckor rapporterats i kommunen, enligt Nationella viltolycksrådets siffror som Newsworthy sammanställt.
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har presenterat sin skuggbudget för 2026. Förslaget innehåller satsningar på skola, äldreomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Partiet vill också öka fokus på miljöarbete, krisberedskap och långsiktiga investeringar i kommunens anläggningar.