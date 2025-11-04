Olycka på E4 vid Rosersberg – störningar i trafiken

En bil har krockat under tisdagskvällen på E4 norrgående.

En singelolycka med en personbil har inträffat på E4 mellan Trafikplats Stora Wäsby (177) och Trafikplats Rosersberg (179) i riktning mot Uppsala. Olyckan sker på den mötesfria vägen och har lett till stora störningar i trafiken.

Räddningstjänst är på väg för att ta hand om olyckan, och vägassistans är också på plats för att hjälpa till. Trafikanter uppmanas att räkna med långa köer och fördröjningar i området tills situationen är under kontroll. De senaste dagarna har flera trafikolyckor inträffat mellan Stora Wäsby och Rosersberg. Senast i morse.