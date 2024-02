Ökad befolkning trots färre födda barn

Antalet nyfödda i Sverige fortsätter att minska enligt ny statistik från SCB. I Sigtuna kommun var antalet nyfödda det lägsta på elva år under 2023, med endast 546 levande födslar. Även om antalet nyfödda minskar, ökade den totala folkmängden i Sigtuna med 653 invånare.

Barnafödandet minskade i samtliga län och i 197 av Sveriges 290 kommuner jämfört med 2022. Den nedåtgående trenden blir tydligare när man tar hänsyn till befolkningens storlek och sammansättning. År 1999 var barnafödandet det lägsta någonsin i Sverige med 1,5 barn per kvinna enligt summerat fruktsamhetstal. Trots en ökning under början av 2000-talet har barnafödandet minskat sedan 2010, och förra året sjönk det under 1,5 barn per kvinna för första gången.

I Sigtuna kommun bor nu 52 529 personer, en ökning med 653 personer jämfört med 2022. Inflyttningen är den främsta faktorn bakom ökningen, med 5 120 personer som flyttade in under förra året jämfört med 4 741 som flyttade därifrån. Trots de låga födelsetalen var det fortfarande fler födslar än dödsfall i kommunen.

Stockholms län har nu en befolkning på 2 454 821 personer, en ökning med 0,6 procent jämfört med året innan. I majoriteten av kommunerna ökar befolkningen, med Nykvarns kommun som noterar den största ökningen med 3,8 procent och Ekerö kommun med den största minskningen på 1,1 procent.