Nytt regnoväder på väg in

Ett nytt regnväder drar in över kommunen under kvällen, dock blir det inte lika extremt som under söndagen och natten till måndag.

Nu drar ett nytt regnoväder in över kommunen, det blir dock inte lika intensivt som det som just passerat. SMHI:s varningar gäller inte Stockholms län. Det kommer att falla cirka 4 mm under måndagskvällen och ytterligare 4-5 mm under natten mot tisdag. Det gånga ovädret orsakade inga större materiella skador men påverkade flygtrafiken på Arlanda.