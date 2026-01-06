Foto: Arkivbild

Ny vädervarning för eftermiddagen och kvällen

SMHI har förlängt varningen för snöfall till att omfatta hela dagen och kvällen.

SMHI har utfärdat en gul vädervarning för snöfall som omfattar Sigtuna kommun och övriga delar av norra Stockholms län. Varningen gäller tisdagen mellan klockan 08.00 och 23.00.

Enligt SMHI finns risk för lokalt kraftiga snöbyar under dagen. Snöfallet kan ge mellan 10 och 15 centimeter snö, men variationerna kan vara stora inom området. På vissa platser kan endast mindre snömängder förekomma. Snöbyarna väntas mattas av under tisdagskvällen, men kan dröja kvar längst kusten.

Väderläget kan leda till besvärliga trafikförhållanden. Halkiga vägar, nedsatt sikt och snörök kan påverka framkomligheten och orsaka längre restider. Det finns även risk för trafikolyckor och stillastående fordon. Kollektivtrafiken kan drabbas av förseningar eller inställda avgångar.

Vid temperaturer kring noll grader finns dessutom risk för störningar i el- och telenät, särskilt i områden med luftburna ledningar, enligt SMHI.

Av Erik Karlsson
