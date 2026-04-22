21 apr kl. 20:31
Notiser SMHI varnar för stor risk för skogsbrand från onsdag eftermiddag, och Sigtuna kommun omfattas av varningen.
21 apr kl. 16:13
Nyheter Pendeltågen mellan Märsta och Södertälje går fortsatt relativt punktligt. I mars var 95,2 procent av tågen i tid inom fem minuter.
21 apr kl. 07:18
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna har beslutat om sitt valprogram inför valet 2026. Programmet bygger på tre prioriterade områden: skola, arbetsmarknad och trygghet.
21 apr kl. 06:03
Notiser Morgonkollen - 21 april!
20 apr kl. 08:11
Blåljus En trafikolycka på E4 under morgonen skapar stora problem i trafiken i riktning mot Uppsala. Olyckan inträffade mellan trafikplatserna Rotebro och Bredden.
20 apr kl. 08:05
Nyheter Det blev en rejäl upprensning i Rosersbergs industriområde under söndagen. Ett 25-tal spelare från Sigtuna Märsta United, tillsammans med föräldrar, gick igenom delar av området och plockade skräp längs vägar och diken.
20 apr kl. 06:00
Notiser Morgonkollen - 20 april!
19 apr kl. 19:50
Nyheter Arbetslösheten i Sigtuna kommun sjunker något. I mars var 8,8 procent av invånarna inskrivna som arbetssökande, en minskning jämfört med samma månad i fjol, enligt Newsworthy.
19 apr kl. 13:03
Nyheter Det uppmärksammade mordfallet från Sigtunafjärden tas nu upp i rätten igen. Rättegången startar i början av maj, enligt TV4.
19 apr kl. 08:58
Politik Märstabon Marta Aguirre har valts om som ordinarie ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse. Beslutet togs under partiets kongress i Örebro den 17–19 april.
19 apr kl. 06:29
Notiser Morgonkollen- 19 april!
18 apr kl. 12:28
Notiser Det är stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun under både lördagen och söndagen.
18 apr kl. 10:55
Blåljus Rök upptäcktes i kabinen på ett flygplan på Arlanda under lördagsmorgonen, enligt Expressen.
18 apr kl. 06:06
Notiser Morgonkollen - 18 april!
17 apr kl. 16:13
Politik Miljöpartiet vill förlänga giltighetstiden för SL:s enkelbiljett från 75 till 90 minuter. Förslaget är en del av partiets politik inför valet i Region Stockholm.
17 apr kl. 09:37
Politik Nu börjar listorna inför höstens val till kommunfullmäktige i Sigtuna att bli klara. Totalt finns 220 kandidater från 14 partier registrerade hittills, enligt Newsworthys sammanställning.
17 apr kl. 07:10
Blåljus Det är stora störningar i trafiken på E4 norrut under morgonen efter en fordonsbrand i höjd med Knivsta.
17 apr kl. 06:01
Notiser Morgonkollen - 17 april!
16 apr kl. 16:48
Politik Valdeltagandet i Sigtuna kommun sjönk i senaste riksdagsvalet och bröt därmed en lång uppåtgående trend, enligt siffror som Newsworthy tagit fram.
16 apr kl. 10:58
Nyheter Åklagare har i dag väckt åtal mot en 51-årig man för mord på en kvinna som hittades död i en vak i Sigtunafjärden i januari 2015 i Sigtuna.
16 apr kl. 08:43
Nyheter En ny studie från SLU visar att PFAS-halterna i svensk konsumtionsmjölk i stort sett är mycket låga eller inte mätbara. Det gäller även i områden nära platser där brandskum tidigare använts, som kring Arlanda och Rosersberg.
16 apr kl. 07:02
Notiser Det är stor till mycket stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun under torsdagen. Varningen gäller mellan klockan 11 och 18.
16 apr kl. 06:18
Notiser Morgonkollen - 16 april!