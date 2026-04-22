Morgonkollen - 22 april!

Det är en kylig start på onsdagen med runt 3 grader på morgonen och växlande molnighet. Under dagen stiger temperaturen till omkring 15 grader. Det blir en blandning av sol och moln.

Trafiken rullar på utan större störningar i nuläget. På E4:an genom kommunen är det normal morgontrafik, men det kan bli tätare flöden i riktning mot Stockholm under rusningen.

Kollektivtrafiken går enligt plan under morgonen. Inga större störningar är rapporterade i pendeltågstrafiken via Märsta.

Polisen har inte gått ut med några allvarligare händelser i kommunen under morgonen.