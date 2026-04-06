5 apr kl. 18:36
Notiser En man från Märsta har dömts för misshandel efter en händelse på en fotbollsmatch på Strawberry Arena i juni förra året.
5 apr kl. 18:19
Nyheter En person åtalas för en rad hot riktade mot socialtjänst och andra yrkesgrupper i Sigtuna kommun, enligt en stämningsansökan.
5 apr kl. 06:15
4 apr kl. 10:53
4 apr kl. 07:11
Notiser Andelen invånare som får ekonomiskt bistånd i Sigtuna kommun är nu den lägsta på minst ett decennium, enligt Newsworthy.
4 apr kl. 06:24
3 apr kl. 12:22
Nyheter Rosersberg blir en av de första platserna i landet där särskilda avdelningar för barn och unga inom Kriminalvården ska startas. Planen är att verksamheten ska vara i drift från den 1 juli 2026.
3 apr kl. 08:40
Notiser Från 1 april till 15 juni råder totalt fiskeförbud i Garnsviken. Syftet är att skydda lekande gös och den rödlistade aspen.
3 apr kl. 06:02
2 apr kl. 23:32
Blåljus Två personer fördes till sjukhus efter en frontalkrock på Måbyleden sent på torsdagskvällen
2 apr kl. 16:30
Ung & Student Under påsklovet arrangerar Sigtuna kommun ett stort antal aktiviteter för barn och unga – många av dem helt gratis.
2 apr kl. 09:29
Nyheter Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att sänka hastigheten på flera gator i Sigtuna stad från 50 till 40 kilometer i timmen. Omskyltning planeras till sommaren.
2 apr kl. 07:08
Blåljus Två bilar brann på Magnegatan i Valsta under natten.
2 apr kl. 06:45
Politik Marie Axelsson efterlyser inte bara en polisstation i Märsta utan att Sigtuna kommun blir eget lokalpolisområde.
2 apr kl. 06:15
2 apr kl. 05:11
Notiser Artikeln om självkörande tåg var som ni kanske anade ett aprilskämt.
1 apr kl. 19:25
Politik Ungdomar med koppling till Märsta och Sigtuna kommun kommer att delta i en hungerstrejk som inleds utanför riksdagen i Stockholm den 4 april.
1 apr kl. 14:35
Nyheter Svenska kyrkan i Märsta har genomfört en beredskapsövning för att klara verksamheten även vid större kriser. Under två dagar i början av mars testades arbetet helt utan el och diesel.
1 apr kl. 14:04
Nyheter Det väntas mycket trafik på vägarna under påskhelgen – och E4:an förbi Rosersberg-Stora Wäsby är en av sträckorna som påverkas.
1 apr kl. 09:22
Politik Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) vill jobba för en polisstation i Märsta.
1 apr kl. 05:50
1 apr kl. 05:00
Nyheter Planer på ett pilotprojekt med självkörande pendeltåg växer fram i Sigtuna kommun. Sträckan som pekas ut går mellan Märsta, Rosersberg, Sigtuna och Stockholm Arlanda Airport – ett av de mest trafikerade områdena i norra länet.
31 mar kl. 06:11
