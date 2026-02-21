Morgonkollen - 21 feb!

Lördagsmorgonen är kylig i Märsta med temperaturer på omkring 2–3 minusgrader. Efter den senaste tidens kyla kan det vara halt på gångbanor och mindre vägar, särskilt i skuggiga partier.

Det är lugnt i trafiken och inga större störningar är rapporterade.

Natten har varit stillsam utan allvarligare blåljushändelser enligt tillgänglig lägesbild.