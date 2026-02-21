Morgonkollen

Morgonkollen - 21 feb!

Lördagsmorgonen är kylig i Märsta med temperaturer på omkring 2–3 minusgrader. Efter den senaste tidens kyla kan det vara halt på gångbanor och mindre vägar, särskilt i skuggiga partier.

Det är lugnt i trafiken och inga större störningar är rapporterade.

Natten har varit stillsam utan allvarligare blåljushändelser enligt tillgänglig lägesbild.

Av redaktion@marsta.nu
regionsvalet

Längst väntetider till BUP i Stockholm

Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.

Extra

Yxkvinna söktes i Steningeområdet

Blåljus Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.

Mordet i Sigtunafjärden

Misstänkt i mordutredning i Sigtuna omhäktad

Nyheter Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden 2015. Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal.