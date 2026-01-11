Morgonkollen - 11 januari!

Söndagen inleds med fortsatt vinterväder i Sigtuna kommun. Snö och halka påverkar framkomligheten och flera vägar uppges vara besvärliga, enligt Trafikverket.

Kollektivtrafiken är fortsatt påverkad. Pendeltågen kör glesare trafik än normalt och bussar kan vara försenade. Även Mälartåg på sträckan Uppsala–Märsta–Stockholm påverkas av det rådande vädret.

Inga större blåljushändelser har rapporterats från natten.