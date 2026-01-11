Foto: Daniel Iskander

Morgonkollen

Morgonkollen - 11 januari!

Söndagen inleds med fortsatt vinterväder i Sigtuna kommun. Snö och halka påverkar framkomligheten och flera vägar uppges vara besvärliga, enligt Trafikverket.

Kollektivtrafiken är fortsatt påverkad. Pendeltågen kör glesare trafik än normalt och bussar kan vara försenade. Även Mälartåg på sträckan Uppsala–Märsta–Stockholm påverkas av det rådande vädret.

Inga större blåljushändelser har rapporterats från natten.

Av redaktion@marsta.nu

Färre laddbara bilar nyregistrerades

Nyheter Andelen elbilar och laddhybrider bland nyregistrerade personbilar minskade i Sigtuna kommun under fjärde kvartalet 2025. Det visar statistik som Newsworthy sammanställt.