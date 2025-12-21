Dagen inleds med mulet väder och temperaturer kring nollstrecket. Det är i huvudsak uppehåll under morgonen. Trafiken är tät i Sigtuna, framför allt i och omkring stadskärnan, med anledning av julmarknaden. Bilister kan räkna med begränsad framkomlighet och längre restider.
Även kollektivtrafiken påverkas av trängseln i Sigtuna, med förseningar och ändrade hållplatser på vissa busslinjer. Resenärer uppmanas att räkna med extra restid. Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen.
Nyheter På lördag arrangeras ett rullande luciatåg där kommunens arbetsmaskiner smyckas med ljus och juldekorationer. Färden går genom Rosersberg, Märsta, Valsta och Sigtuna under eftermiddagen och kvällen.