Morgonkollen - 21 december!

Dagen inleds med mulet väder och temperaturer kring nollstrecket. Det är i huvudsak uppehåll under morgonen. Trafiken är tät i Sigtuna, framför allt i och omkring stadskärnan, med anledning av julmarknaden. Bilister kan räkna med begränsad framkomlighet och längre restider.

Även kollektivtrafiken påverkas av trängseln i Sigtuna, med förseningar och ändrade hållplatser på vissa busslinjer. Resenärer uppmanas att räkna med extra restid. Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen.