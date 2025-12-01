Morgonkollen

Morgonkollen 1 december!

Dagen börjar mulet, +2 °C. Lätt regn på förmiddagen, klarnar något under eftermiddagen till +4 °C, kvällsmulet med skurar.

Trafiken flyter normalt. Kollektivtrafiken går enligt tidtabell.

Inga blåljushändelser rapporterade.

Av redaktion@marsta.nu
budget 2026

Sigtunas budget för 2026 antagen – satsningar och sänkt skatt

Politik Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.

Lokala liberaler på landsmötet i Karlstad

Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.