1 dec kl. 07:04
Blåljus Två personer i en bil hotades tidigt på söndagsmorgonen när en annan förare körde upp bredvid dem och riktade en luftpistol mot deras fordon.
30 nov kl. 09:08
Näringsliv Arlanda flygplats hamnar i delad förstaplats när jämförelsesajten Hoppa presenterar sin nya ranking över Europas mest pålitliga flygplatser.
30 nov kl. 05:56
Notiser Morgonkollen - 30 november!
29 nov kl. 06:26
Notiser Morgonkollen - 29 november!
28 nov kl. 07:50
Nyheter Observationer av rovdjur fortsätter att registreras i Sigtuna kommun. Enligt den skandinaviska rovdjursdatabasen Skandobs har det under det senaste året inkommit elva rapporter om lodjur, björn, varg och järv i kommunen.
28 nov kl. 06:41
Politik Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.
28 nov kl. 06:10
Notiser Morgonkollen - 28 novemver!
27 nov kl. 15:51
Nyheter I Valsta hölls under torsdagskvällen en ljusmanifestation med anledning av Orange Day, den internationella dagen mot våld mot kvinnor.
27 nov kl. 15:23
Blåljus Bedrägerier riktade mot äldre fortsätter att rapporteras i Stockholms län, däribland Sigtuna kommun.
27 nov kl. 06:25
Notiser Morgonkollen - 27 november!
26 nov kl. 15:23
Nyheter En man i 45-årsåldern döms för misshandel efter en konflikt med sin granne om snöskottning, enligt domen.
26 nov kl. 08:25
Blåljus En man i 30-årsåldern åtalas i Sigtuna för flera grova sexualbrott mot ett barn, enligt stämningsansökan.
26 nov kl. 06:19
Notiser Morgonkollen 26 november!
25 nov kl. 11:08
Blåljus I ett inlägg på sociala medier varnar lokalpolisområde Sollentuna för ökning av stölder av bilhjul i bland annat Sigtuna kommun.
25 nov kl. 10:17
Nyheter Länsstyrelsen har anvisat tio nyanlända till Sigtuna kommun 2026.
25 nov kl. 09:45
Nyheter Upplands Väsby kommun vill se en ny trafikplats vid E4 för att underlätta trafiken till och från Arlanda.
25 nov kl. 06:10
Notiser Morgonkollen - 25 november!
24 nov kl. 21:46
Blåljus Vid 21.30-tiden larmades räddningstjänsten till Valstavägen med anledning av att en person körts på.
24 nov kl. 16:53
Blåljus Lokalpolisområde Sollentuna/Upplands-Väsby/Sigtuna genomför under två dagar en riktad insats kopplad till Orange Day, med fokus på att uppmärksamma och motverka våld mot kvinnor och flickor.
24 nov kl. 11:31
Notiser Sigtuna kommun får en ny kommunpolis som ska arbeta långsiktigt för trygghet och förebyggande insatser, särskilt bland barn och unga.
24 nov kl. 05:31
Notiser Morgonkollen 24 november!
23 nov kl. 14:36
Blåljus Polisen larmades till en misshandel under söndagen. En kvinna blev misshandlad av en man som hon har en relation med.
23 nov kl. 12:41
Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.