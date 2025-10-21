Morgonkollen

Morgonkollen 21 oktober!

Tisdagen blir molnig och mellan 8-12 grader, finns en risk för regn på cirka 10-20 procent. Inom blåljus rapporteras inga speciella händelser i nuläget. Kollektivtrafiken går enligt tidtabell med mindre störningar. Trafikläget är normalt i nuläget.

Av redaktion@marsta.nu