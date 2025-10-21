Tisdagen blir molnig och mellan 8-12 grader, finns en risk för regn på cirka 10-20 procent. Inom blåljus rapporteras inga speciella händelser i nuläget. Kollektivtrafiken går enligt tidtabell med mindre störningar. Trafikläget är normalt i nuläget.
Blåljus Polisen i Stockholms län varnar för en ny våg av så kallade ”vodkabilar”, efter att flera minderåriga hittats svårt medtagna under fredagskvällen. Ungdomar har förts till sjukhus från bland annat Nacka och Tyresö.
Blåljus På söndag är det dags för höstens högskoleprov. I våras deltog omkring 500 personer i Märsta, och den högsta poängen i Sigtuna blev 1,9 – ett resultat som placerar sig bättre än 99,7 procent av deltagarna i landet, enligt Newsworthy.
Politik Kommunledningen presenterade på torsdagen sitt förslag till mål och budget för 2026. Förslaget innehåller bland annat satsningar på skola, omsorg, trygghet och folkhälsa samt en skattesänkning för andra året i rad.