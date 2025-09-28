Morgonkollen

Morgonkollen 28 september!

Söndagen den 28 september fortsätter med växlande molnighet och en högsta temperatur runt 16 °C, morgonen ligger kring 6 °C. Trafiken i kommunen är utan större problem och pendeltågen kör enligt tidtabell. Inga större blåljushändelser rapporteras.

Av redaktion@marsta.nu

Bullerinventering längs järnvägen

Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.