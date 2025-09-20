Morgonkollen 20 september!

Lördagen den 20 september bjuder på varierande molntäcke med uppehåll större delen av dagen och temperaturer mellan 8 och 17 grader. Trafiken flyter på bra och är generellt lugnare än under vardagar. Kollektivtrafiken rullar enligt helgtidtabell och läget är lugnt även för blåljusen.