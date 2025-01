Morgonkoll - 10 januari!

Under morgonen är det -4 grader i kommunen, men temperaturen väntas stiga till omkring noll under dagen. Förmiddagen bjuder på ett par millimeter snö, vilket kan påverka vägförhållandena. Trafiken flyter normalt, men risken för halka på de större vägarna är stor. Inom kollektivtrafiken rapporteras inga större störningar i nuläget, men resenärer rekommenderas att hålla sig uppdaterade via SL:s hemsida. Kommunen har haft en lugn kväll och natt utan några större blåljushändelser.