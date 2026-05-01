Mycket stor brandrisk i kommunen

Det råder mycket stor risk för skogsbrand i Sigtuna kommun under fredagen. Varningen gäller från klockan 09 till 22 och omfattar stora delar av sydöstra Svealand.

Den torra marken gör att bränder lätt kan uppstå, till exempel vid eldning eller genom gnistor från maskiner. Risken är också stor att en brand sprider sig snabbt i både skog och mark. Boende i kommunen uppmanas att vara extra försiktiga. Det är viktigt att kontrollera om eldningsförbud gäller och att undvika aktiviteter som kan orsaka gnistor utomhus. Enligt prognosen kan även bränder i till exempel ledningsgator påverka el- och telenät om de uppstår. De senaste veckorna har det utfärdats flera brandriskvarningar i kommunen. Först på lördagen väntas nederbörd i kommunen och det dämpar också brandrisken.