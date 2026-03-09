Morgonkollen måndag 9 mars

Morgonkollen - 9 mars!

Morgonen i Sigtuna kommun är molnig med temperaturer kring 2–3 plusgrader. Under dagen väntas fortsatt mulet väder och temperaturer på några plusgrader.

Trafiken på de större vägarna genom kommunen, bland annat E4:an vid Märsta och Arlanda, flyter på utan rapporterade störningar under morgonen.

Pendeltågstrafiken mot Stockholm och Uppsala går enligt plan. Resenärer uppmanas ändå att hålla koll på aktuella avgångar i SL-appen.

Polisen har inte rapporterat några större händelser i kommunen under natten.