6 maj kl. 07:14
Notiser Det råder stor risk för skogsbrand i delar av Svealand, där Sigtuna kommun ingår. Varningen gäller under onsdagen den 6 maj.
5 maj kl. 17:38
Politik Oppositionsrådet Marie Axelsson (S) menar att kommunledningen kommer undan för lätt med att 134 miljoner kronor gått till konsulter: - Det är en skandal och därför behöver detta komma ut till allmänheten så att de vet vad deras skattekronor använts till. Det är ju kommuninvånarna som betalat för detta, och dessutom har avtalet med konsultmäklaren förnyats, säger Marie Axelsson (S).
5 maj kl. 16:31
Nyheter Transportstyrelsen förelägger A-Train och Trafikverket att ändra hur tåglägen fördelas mellan operatörer på sträckan Stockholm–Arlanda.
5 maj kl. 10:18
Nyheter Rättegången om ett elva år gammalt dödsfall i Sigtuna har inletts. Den åtalade mannen nekar till brott, rapporterar Dagens Nyheter.
5 maj kl. 05:58
Notiser Morgonkollen - 5 maj! migrationskris i sigtuna kommun
4 maj kl. 18:52
Politik Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askersoson (M) har haft ett möte med migrationsminister Johan Forssell (M) om Migrationsverket och myndighetens verksamhet i kommunen.
4 maj kl. 06:55
Notiser Idag inleds rättegången mot den man som misstänks för mordet i Sigtunafjärden för elva år sedan.
4 maj kl. 06:14
3 maj kl. 13:12
Blåljus Vid 10-tiden larmades brandkår till Arlanda central med anledning av rökutveckling på ett tåg.
3 maj kl. 07:27
Notiser Skadegörelse toppar listan över anmälda brott i Sigtuna kommun den senaste tiden.
3 maj kl. 06:00
2 maj kl. 11:10
Nyheter Allt fler väljer större bilar i Sigtuna kommun. Utvecklingen följer trenden i resten av landet.
2 maj kl. 06:21
2 maj kl. 05:36
Nyheter En tonårspojke körde utan körkort, misshandlade en anhörig och försökte fly från polis i hög fart genom Märsta och Rosersberg. Nu döms han till skyddstillsyn.
1 maj kl. 12:32
Notiser Det råder mycket stor risk för skogsbrand i Sigtuna kommun under fredagen. Varningen gäller från klockan 09 till 22 och omfattar stora delar av sydöstra Svealand.
1 maj kl. 07:20
Politik Socialdemokraterna står för det starkaste valresultatet som noterats i Sigtuna kommun.
1 maj kl. 06:25
30 apr kl. 14:47
Blåljus Under torsdagen larmades polis till vuxenutbildning där en kvinna kastade stolar och slog två lärare.
30 apr kl. 08:17
Ung & Student Linnea Peres från Arlandagymnasiet är en av deltagarna när Yrkes-SM avgörs i Stockholm 4–6 maj.
30 apr kl. 07:16
Notiser Det råder förhöjd risk för bränder i skog och mark under Valborg i Sigtuna kommun. Enligt SMHI gäller varningen under torsdagen, från morgon till sen kväll.
30 apr kl. 06:17
29 apr kl. 15:47
Notiser Läget i Mellanöstern kan få följder för trafiken vid Arlanda flygplats. Enligt uppgifter som TV4 rapporterar varnar Swedavia för att konflikten påverkar flyget.
29 apr kl. 09:55
Notiser Tillstånd krävs – och säkerheten är ditt ansvar.