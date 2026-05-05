Foto: Ove Jansson/Insändarbild

Morgonkollen

Morgonkollen - 5 maj!

Morgonen startar med runt 6 grader i Sigtunaområdet. Under dagen stiger temperaturen till omkring 12 grader. Det är växlande molnighet, där moln drar förbi men med inslag av ljusare perioder under dagen. I övrigt råder normala vardagsförhållanden i kommunen utan rapporterade större störningar i trafik eller kollektivtrafik under morgonen.

Av redaktion@marsta.nu
Mordet i fjärden

Rättegången inleds idag

Notiser Idag inleds rättegången mot den man som misstänks för mordet i Sigtunafjärden för elva år sedan.

Mycket stor brandrisk i kommunen

Notiser Det råder mycket stor risk för skogsbrand i Sigtuna kommun under fredagen. Varningen gäller från klockan 09 till 22 och omfattar stora delar av sydöstra Svealand.

Väsby kan stoppa kraftledning mot Odensala

Notiser Odensala kan påverkas av planerna på en ny kraftledningsgata mellan Oxundasjön och Överby. Upplands Väsby kommun har lämnat skarp kritik mot förslaget och vill i praktiken stoppa eller ändra dragningen.