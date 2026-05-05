migrationskris i sigtuna kommun
4 maj kl. 18:52
Politik Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askersoson (M) har haft ett möte med migrationsminister Johan Forssell (M) om Migrationsverket och myndighetens verksamhet i kommunen.
4 maj kl. 06:55
Notiser Idag inleds rättegången mot den man som misstänks för mordet i Sigtunafjärden för elva år sedan.
4 maj kl. 06:14
Notiser Morgonkollen - 4 maj!
3 maj kl. 13:12
Blåljus Vid 10-tiden larmades brandkår till Arlanda central med anledning av rökutveckling på ett tåg.
3 maj kl. 07:27
Notiser Skadegörelse toppar listan över anmälda brott i Sigtuna kommun den senaste tiden.
3 maj kl. 06:00
Notiser Morgonkollen - 3 maj!
2 maj kl. 11:10
Nyheter Allt fler väljer större bilar i Sigtuna kommun. Utvecklingen följer trenden i resten av landet.
2 maj kl. 06:21
Notiser Morgonkollen 2 maj
2 maj kl. 05:36
Nyheter En tonårspojke körde utan körkort, misshandlade en anhörig och försökte fly från polis i hög fart genom Märsta och Rosersberg. Nu döms han till skyddstillsyn.
1 maj kl. 12:32
Notiser Det råder mycket stor risk för skogsbrand i Sigtuna kommun under fredagen. Varningen gäller från klockan 09 till 22 och omfattar stora delar av sydöstra Svealand.
1 maj kl. 07:20
Politik Socialdemokraterna står för det starkaste valresultatet som noterats i Sigtuna kommun.
1 maj kl. 06:25
Notiser Morgonkollen 1 maj!
30 apr kl. 14:47
Blåljus Under torsdagen larmades polis till vuxenutbildning där en kvinna kastade stolar och slog två lärare.
30 apr kl. 08:17
Ung & Student Linnea Peres från Arlandagymnasiet är en av deltagarna när Yrkes-SM avgörs i Stockholm 4–6 maj.
30 apr kl. 07:16
Notiser Det råder förhöjd risk för bränder i skog och mark under Valborg i Sigtuna kommun. Enligt SMHI gäller varningen under torsdagen, från morgon till sen kväll.
30 apr kl. 06:17
29 apr kl. 15:47
Notiser Läget i Mellanöstern kan få följder för trafiken vid Arlanda flygplats. Enligt uppgifter som TV4 rapporterar varnar Swedavia för att konflikten påverkar flyget.
29 apr kl. 09:55
Notiser Tillstånd krävs – och säkerheten är ditt ansvar.
29 apr kl. 08:09
Notiser Odensala kan påverkas av planerna på en ny kraftledningsgata mellan Oxundasjön och Överby. Upplands Väsby kommun har lämnat skarp kritik mot förslaget och vill i praktiken stoppa eller ändra dragningen.
29 apr kl. 08:03
Ung & Student Arlandagymnasiet tar nu steget in på Arlanda flygplats. Ett nytt hyresavtal innebär att skolan får tillgång till cirka 3 300 kvadratmeter lokaler direkt inne på flygplatsområdet.
29 apr kl. 06:19
Notiser Morgonkollen - 29 april!
28 apr kl. 14:49
Blåljus En bussresa i Märsta slutade i en konflikt som nu utreds av polis. Händelsen inträffade på tisdagsmorgonen.
28 apr kl. 11:39
Politik Regeringen ger klartecken till satsningar som påverkar infrastrukturen kring Arlanda. För Sigtuna kommun innebär det bland annat finansiering för en ombyggnad av Märsta station.