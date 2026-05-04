Morgonkollen - 4 maj!

Måndagen börjar kyligt med runt 6 grader och regn i Sigtuna kommun. Under dagen upphör regnet och det blir mest molnigt, med temperaturer upp mot 16 grader. Trafiken rullar på utan större störningar under morgonen och kollektivtrafiken går enligt plan. Inga större blåljushändelser har rapporterats.

Mordet i fjärden

Rättegången inleds idag

Notiser Idag inleds rättegången mot den man som misstänks för mordet i Sigtunafjärden för elva år sedan.

Mycket stor brandrisk i kommunen

Notiser Det råder mycket stor risk för skogsbrand i Sigtuna kommun under fredagen. Varningen gäller från klockan 09 till 22 och omfattar stora delar av sydöstra Svealand.

Väsby kan stoppa kraftledning mot Odensala

Notiser Odensala kan påverkas av planerna på en ny kraftledningsgata mellan Oxundasjön och Överby. Upplands Väsby kommun har lämnat skarp kritik mot förslaget och vill i praktiken stoppa eller ändra dragningen.