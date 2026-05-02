Morgonkollen 2 maj

Det är en mild morgon i kommunen med temperaturer runt 10 grader. Under dagen stiger temperaturen snabbt och landar kring 22 grader. Det blir en klar och solig dag med svag vind – en av de varmare dagarna hittills i vår.

I trafiken är det lugnt under morgonen utan några större störningar rapporterade på de större vägarna genom kommunen. Även kollektivtrafiken rullar enligt plan.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten eller tidiga morgonen.

Mordet i fjärden

Rättegången inleds idag

Notiser Idag inleds rättegången mot den man som misstänks för mordet i Sigtunafjärden för elva år sedan.

Mycket stor brandrisk i kommunen

Notiser Det råder mycket stor risk för skogsbrand i Sigtuna kommun under fredagen. Varningen gäller från klockan 09 till 22 och omfattar stora delar av sydöstra Svealand.

Väsby kan stoppa kraftledning mot Odensala

Notiser Odensala kan påverkas av planerna på en ny kraftledningsgata mellan Oxundasjön och Överby. Upplands Väsby kommun har lämnat skarp kritik mot förslaget och vill i praktiken stoppa eller ändra dragningen.