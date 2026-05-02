Morgonkollen 2 maj

Det är en mild morgon i kommunen med temperaturer runt 10 grader. Under dagen stiger temperaturen snabbt och landar kring 22 grader. Det blir en klar och solig dag med svag vind – en av de varmare dagarna hittills i vår.

I trafiken är det lugnt under morgonen utan några större störningar rapporterade på de större vägarna genom kommunen. Även kollektivtrafiken rullar enligt plan.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten eller tidiga morgonen.