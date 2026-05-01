Morgonkollen 1 maj!

Första maj börjar svalt i Sigtuna kommun med runt 4 grader på morgonen. Under dagen stiger temperaturen snabbt och landar kring 22 grader med mycket sol. Det väntas en klar och varm dag.

Trafiken flyter på utan större störningar under morgonen. Efter gårdagens valborgsfirande kan det finnas viss lokal påverkan kring centrala delar, men inga större incidenter rapporteras.

I kollektivtrafiken rullar bussar och pendeltåg enligt helgtidtabell. Inga större avvikelser är rapporterade under morgonen.

Mer info om Blåljusläget för valborg kommer.