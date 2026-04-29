30 apr kl. 08:17
Ung & Student Linnea Peres från Arlandagymnasiet är en av deltagarna när Yrkes-SM avgörs i Stockholm 4–6 maj.
30 apr kl. 07:16
Notiser Det råder förhöjd risk för bränder i skog och mark under Valborg i Sigtuna kommun. Enligt SMHI gäller varningen under torsdagen, från morgon till sen kväll.
29 apr kl. 15:47
Notiser Läget i Mellanöstern kan få följder för trafiken vid Arlanda flygplats. Enligt uppgifter som TV4 rapporterar varnar Swedavia för att konflikten påverkar flyget.
29 apr kl. 09:55
Notiser Tillstånd krävs – och säkerheten är ditt ansvar.
29 apr kl. 08:09
Notiser Odensala kan påverkas av planerna på en ny kraftledningsgata mellan Oxundasjön och Överby. Upplands Väsby kommun har lämnat skarp kritik mot förslaget och vill i praktiken stoppa eller ändra dragningen.
29 apr kl. 08:03
Ung & Student Arlandagymnasiet tar nu steget in på Arlanda flygplats. Ett nytt hyresavtal innebär att skolan får tillgång till cirka 3 300 kvadratmeter lokaler direkt inne på flygplatsområdet.
28 apr kl. 14:49
Blåljus En bussresa i Märsta slutade i en konflikt som nu utreds av polis. Händelsen inträffade på tisdagsmorgonen.
28 apr kl. 11:39
Politik Regeringen ger klartecken till satsningar som påverkar infrastrukturen kring Arlanda. För Sigtuna kommun innebär det bland annat finansiering för en ombyggnad av Märsta station.
28 apr kl. 08:31
Nyheter Mer än varannan barngrupp i förskolan i Sigtuna kommun är större än vad som rekommenderas. Det visar nya siffror från Sveriges Lärare.
27 apr kl. 13:50
Notiser Två flyg från Norwegian fick under dagen styras om till Arlanda flygplats efter tekniska problem, enligt Aftonbladet.
27 apr kl. 07:25
Nyheter Under måndagen inleds militärövningen Aurora 26. Övningen pågår fram till 13 maj och genomförs i stora delar av landet.
26 apr kl. 08:35
Nyheter Anmälningar till Konsumentverket ökat nationellt men i Sigtuna kommun ligger antalet kvar på samma nivå som tidigare år.
25 apr kl. 17:07
Blåljus En brand uppstod i en lägenhet i Valsta under lördagsförmiddagen efter att en massagepistol börjat brinna. Larmet kom strax efter klockan tio.
25 apr kl. 11:31
Politik Inför höstens kommunval i Sigtuna har Newsworthy gått igenom hur stödet för partierna varierar mellan olika delar av kommunen. Bilden är tydlig: vissa områden är starka fästen för respektive parti, medan andra i princip är svaga zoner.
25 apr kl. 09:30
Notiser Under 2025 rapporterades sju fall av den fästingburna sjukdomen i Sigtuna kommun, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten som Newsworthy sammanställt. Det är fem fler än året innan och den högsta siffran som noterats i kommunen.
25 apr kl. 07:50
Notiser Regeringen har nu presenterat nya byggstartsbeslut inom den nationella infrastrukturplanen, där flera satsningar berör tillgängligheten till Arlanda.
24 apr kl. 14:41
Nyheter Migrationsöverdomstolen har beslutat att inte ta upp ärendet som rör Ayla i Märsta. Därmed står utvisningsbeslutet till Iran fast.
24 apr kl. 07:14
Nyheter En man greps på Arlanda i december – nu åtalas han för att ha legat bakom två sprängningar i södra Stockholm.