Morgonkollen - 29 april!

Det är en kall morgon i Sigtuna kommun med temperaturer runt +1 grad. Under dagen stiger temperaturen till omkring +8 grader.

Vädret väntas vara mestadels mulet under dagen. Inga större störningar rapporteras i trafiken under morgonen, men som vanligt är det tätare flöden på E4 i riktning mot Stockholm.

Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell under morgonen. Inga större händelser har rapporterats från blåljusmyndigheterna i området.