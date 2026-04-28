Morgonkollen - 28 april!

Det är en kall morgon med runt 1 grad i Sigtuna kommun. Under dagen stiger temperaturen till omkring 8 grader och det väntas mest molnigt väder.

I trafiken är läget stabilt på de större vägarna, inklusive stråken mot Arlanda och E4:an. Morgonrusningen kan ge lite tätare trafik, men inga större störningar har rapporterats.

Kollektivtrafiken rullar på enligt tidtabell i början av dagen. Mindre förseningar kan förekomma under rusningstid.

Det finns inga rapporterade blåljushändelser från natten.

SMHI varnar samtidigt för risk för gräsbrand i området, vilket gör att torra marker kan antändas lätt. Det gäller särskild försiktighet vid eldning och arbete utomhus där gnistor kan uppstå.

Av redaktion@marsta.nu

