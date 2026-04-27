Morgonkollen - 27 april!

Det är en kylig morgon i Sigtuna kommun med runt 0 grader i samband med att dagen drar igång. Under dagen stiger temperaturen till omkring +8, men det fortsätter att vara en kall aprildag för årstiden.

Moln dominerar himlen och det blir mest gråväder, utan några tydliga inslag av sol.

Trafiken rullar igång som vanligt på morgonen, med morgonflöden in mot Arlanda och vidare mot Stockholm. På vägsträckor som E4:an och lokala infarter kan det bli något tätare trafik under morgon- och eftermiddagstimmarna, men inga större störningar rapporteras.

I kollektivtrafiken kör pendel- och regionaltåg enligt ordinarie tidtabell. Eventuella mindre förseningar kan förekomma i högtrafik, men läget beskrivs som stabilt.

Inga större blåljushändelser har rapporterats i kommunen under morgonen.