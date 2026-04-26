Morgonkollen - 26 april!

Morgonen i Sigtuna startar runt 2 grader och det är molnigt väder som dominerar. Under dagen stiger temperaturen till omkring 10 grader, men molnen ligger kvar och det ser ut att bli en ganska grå dag.

Trafiken på E4:an flyter på utan större störningar under morgonrusningen, även om det bitvis är något tätare trafik i riktning mot Stockholm. Pendeltågen via Märsta går enligt tidtabell och bussarna i kommunen rullar som vanligt utan rapporterade förseningar.

Inga större blåljushändelser har rapporterats i kommunen under morgonen.