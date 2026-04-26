Morgonen i Sigtuna startar runt 2 grader och det är molnigt väder som dominerar. Under dagen stiger temperaturen till omkring 10 grader, men molnen ligger kvar och det ser ut att bli en ganska grå dag.
Trafiken på E4:an flyter på utan större störningar under morgonrusningen, även om det bitvis är något tätare trafik i riktning mot Stockholm. Pendeltågen via Märsta går enligt tidtabell och bussarna i kommunen rullar som vanligt utan rapporterade förseningar.
Inga större blåljushändelser har rapporterats i kommunen under morgonen.
Politik Inför höstens kommunval i Sigtuna har Newsworthy gått igenom hur stödet för partierna varierar mellan olika delar av kommunen. Bilden är tydlig: vissa områden är starka fästen för respektive parti, medan andra i princip är svaga zoner.
Notiser Under 2025 rapporterades sju fall av den fästingburna sjukdomen i Sigtuna kommun, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten som Newsworthy sammanställt. Det är fem fler än året innan och den högsta siffran som noterats i kommunen.
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna vill att kommunen ska bli ett eget lokalpolisområde. I en motion till kommunfullmäktige lyfter partiet behovet av ökad polisiär närvaro och ett närmare samarbete mellan polis och kommun.
Nyheter Det blev en rejäl upprensning i Rosersbergs industriområde under söndagen. Ett 25-tal spelare från Sigtuna Märsta United, tillsammans med föräldrar, gick igenom delar av området och plockade skräp längs vägar och diken.