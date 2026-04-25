Morgonkollen - 25 april!

Det är en kylig morgon i Sigtuna kommun med temperaturer kring 3 grader. Under dagen stiger temperaturen till runt 10 grader och det blir växlande molnighet.

I trafiken är det lugnt i nuläget, men som vanligt tätar det till under morgonen, framför allt på E4 i riktning mot Stockholm.

Kollektivtrafiken rullar utan större störningar.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten.