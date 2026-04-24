Morgonkollen - 24 april!

Morgonen startar runt 5 grader med mest moln. Under dagen stiger temperaturen till cirka 13 grader och det fortsätter vara övervägande molnigt.

I trafiken är det i nuläget normala flöden på E4:an genom kommunen, men det kan täta till under morgonrusningen i riktning mot Stockholm.

Pendeltågstrafiken via Märsta rullar utan större störningar under morgonen.

Inga större blåljushändelser är rapporterade i kommunen under morgonen.