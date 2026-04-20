19 apr kl. 19:50
Nyheter Arbetslösheten i Sigtuna kommun sjunker något. I mars var 8,8 procent av invånarna inskrivna som arbetssökande, en minskning jämfört med samma månad i fjol, enligt Newsworthy.
19 apr kl. 13:03
Nyheter Det uppmärksammade mordfallet från Sigtunafjärden tas nu upp i rätten igen. Rättegången startar i början av maj, enligt TV4.
19 apr kl. 08:58
Politik Märstabon Marta Aguirre har valts om som ordinarie ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse. Beslutet togs under partiets kongress i Örebro den 17–19 april.
19 apr kl. 06:29
18 apr kl. 12:28
Notiser Det är stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun under både lördagen och söndagen.
18 apr kl. 10:55
Blåljus Rök upptäcktes i kabinen på ett flygplan på Arlanda under lördagsmorgonen, enligt Expressen.
18 apr kl. 06:06
17 apr kl. 16:13
Politik Miljöpartiet vill förlänga giltighetstiden för SL:s enkelbiljett från 75 till 90 minuter. Förslaget är en del av partiets politik inför valet i Region Stockholm.
17 apr kl. 09:37
Politik Nu börjar listorna inför höstens val till kommunfullmäktige i Sigtuna att bli klara. Totalt finns 220 kandidater från 14 partier registrerade hittills, enligt Newsworthys sammanställning.
17 apr kl. 07:10
Blåljus Det är stora störningar i trafiken på E4 norrut under morgonen efter en fordonsbrand i höjd med Knivsta.
17 apr kl. 06:01
16 apr kl. 16:48
Politik Valdeltagandet i Sigtuna kommun sjönk i senaste riksdagsvalet och bröt därmed en lång uppåtgående trend, enligt siffror som Newsworthy tagit fram.
16 apr kl. 10:58
Nyheter Åklagare har i dag väckt åtal mot en 51-årig man för mord på en kvinna som hittades död i en vak i Sigtunafjärden i januari 2015 i Sigtuna.
16 apr kl. 08:43
Nyheter En ny studie från SLU visar att PFAS-halterna i svensk konsumtionsmjölk i stort sett är mycket låga eller inte mätbara. Det gäller även i områden nära platser där brandskum tidigare använts, som kring Arlanda och Rosersberg.
16 apr kl. 07:02
Notiser Det är stor till mycket stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun under torsdagen. Varningen gäller mellan klockan 11 och 18.
16 apr kl. 06:18
15 apr kl. 21:30
Nyheter Fritidsbanken slog rekord i år med dubbelt så mycket utlånad utrustning jämfört med förra året.
15 apr kl. 05:55
14 apr kl. 19:49
Blåljus Under tisdagseftermiddagen började det brinna i ett mindre utrymme i en större byggnad i gamla outletområdet i Arlandastad.
14 apr kl. 18:57
Politik Flera partier har färre kandidater inför höstens val till kommunfullmäktige. I Sigtuna har Kristdemokraterna tappat sju namn jämfört med valet 2022, enligt siffror som Newsworthy sammanställt.
14 apr kl. 07:11
Notiser En pågående strejk inom tyska flygbolaget Lufthansa påverkar flygtrafiken till och från Arlanda.
14 apr kl. 07:08
Nyheter Ett SAS-plan tvingades avbryta starten från Arlanda vid lunchtid på måndagen efter ett tekniskt larm, enligt Expressen.
14 apr kl. 05:50
