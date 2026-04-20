Morgonkollen - 20 april!

Det är en kall start på morgonen med temperaturer kring noll grader. Under dagen stiger temperaturen till omkring 10–12 grader. Vädret bjuder på uppehåll och periodvis sol.

Trafiken rullar på utan större störningar i kommunen under morgonen. På de större vägarna är det normal framkomlighet.

Kollektivtrafiken går enligt tidtabell, men som vanligt i morgonrusningen kan mindre förseningar förekomma.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen.