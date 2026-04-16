Notiser Det är stor till mycket stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun under torsdagen. Varningen gäller mellan klockan 11 och 18.
Nyheter Fritidsbanken slog rekord i år med dubbelt så mycket utlånad utrustning jämfört med förra året.
Blåljus Under tisdagseftermiddagen började det brinna i ett mindre utrymme i en större byggnad i gamla outletområdet i Arlandastad.
Politik Flera partier har färre kandidater inför höstens val till kommunfullmäktige. I Sigtuna har Kristdemokraterna tappat sju namn jämfört med valet 2022, enligt siffror som Newsworthy sammanställt.
Notiser En pågående strejk inom tyska flygbolaget Lufthansa påverkar flygtrafiken till och från Arlanda.
Nyheter Ett SAS-plan tvingades avbryta starten från Arlanda vid lunchtid på måndagen efter ett tekniskt larm, enligt Expressen.
Nyheter Under 2025 tillkom 3,7 megawatt ny solel i Sigtuna. Det innebär en ökning med 13 procent jämfört med året innan, men en lägre takt än i landet i stort.
Blåljus Vid åttatiden på måndagsmorgonen inträffade en singelolycka på Vassundavägen utanför Sigtuna.
Politik Fyra kommuner i Arlandaregionen har tecknat ett avtal om att klimatreducera sina flygresor i tjänsten till 100 procent. Det handlar om Sigtuna, Knivsta, Upplands Väsby och Vallentuna.
Notiser Irans exilprins Reza Pahlavi landade på Arlanda under söndagsförmiddagen. I samband med besöket genomfördes en poliseskort som påverkade trafiken på E4 mellan Arlanda och centrala Stockholm.
Notiser Sju personer från Plock-Robbans gäng har samlat in närmare 90 kilo skräp i centrala Märsta och omkringliggande områden under lördagsförmiddagen.
Notiser SMHI varnar för stor gräsbrandrisk i kommunen under söndagen.
Nyheter Under årets första kvartal sjönk andelen laddbara bilar bland nyregistreringarna i Sigtuna kommun. Samtidigt ökar elbilsförsäljningen i landet som helhet.
Nyheter Antalet cykelstölder ligger kvar på en relativt låg nivå – men det finns tydliga skillnader inom kommunen.
Notiser Fem personer döms för grov narkotikasmuggling efter att ett paket med möbler visat sig innehålla stora mängder cannabis. Försändelsen stoppades på Arlanda i oktober.
Blåljus Under mars månad tog SOS Alarm emot 383 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun. Det är något fler än snittet för månaden.
Blåljus En trafikolycka inträffade underifrån natten vid Tollsta bron mellan Odensala och Märsta.