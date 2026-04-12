Morgonkollen - 12 april!

Söndagen börjar kallt med omkring minus en grad och frisk morgonluft i hela kommunen. Vägarna är torra men lokalt kan det vara halt i skuggiga partier tidigt på morgonen.

Under dagen stiger temperaturen snabbt och landar runt 12 plusgrader. Det blir soligt och klart väder, med svaga vindar.

I trafiken är det lugnt utan rapporterade störningar. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten.