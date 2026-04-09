Morgonkollen - 9 oktober!
Det är en kall start på torsdagen. Temperaturen ligger runt minus 3 grader under morgonen och det är klart väder.
Under dagen stiger temperaturen upp mot cirka 9 plusgrader och solen väntas dominera. Det blir en ljus och relativt mild vårdag, men morgonen är fortsatt kylig.
Trafiken rullar utan större störningar i området. Inga större problem rapporteras från de större vägarna genom kommunen.
Kollektivtrafiken går enligt plan under morgonen.
Det finns heller inga större blåljushändelser rapporterade i nuläget.