Morgonkollen - 9 oktober!

Det är en kall start på torsdagen. Temperaturen ligger runt minus 3 grader under morgonen och det är klart väder.

Under dagen stiger temperaturen upp mot cirka 9 plusgrader och solen väntas dominera. Det blir en ljus och relativt mild vårdag, men morgonen är fortsatt kylig.

Trafiken rullar utan större störningar i området. Inga större problem rapporteras från de större vägarna genom kommunen.

Kollektivtrafiken går enligt plan under morgonen.

Det finns heller inga större blåljushändelser rapporterade i nuläget.

Av Daniel Iskandar070-566 62 91