Morgonkollen – onsdag 8 april

Det är en kall morgon med runt 2 grader och mulet väder. Under dagen stiger temperaturen till omkring 10 grader och solen väntas titta fram.

I trafiken är det lugnt på de större vägarna genom kommunen. Inga rapporter om störningar på E4 eller väg 263.

Pendeltågen från Märsta går som vanligt under morgonen utan kända avvikelser.

Det finns inga uppgifter om allvarligare blåljushändelser i kommunen just nu.