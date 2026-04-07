Morgonkollen – tisdag 7 april

Det är en kall start på dagen. Temperaturen ligger runt 3 grader och det är mulet väder som väntas hålla i sig under dagen.

I trafiken är det lugnt på de större vägarna genom kommunen. Inga rapporter om störningar på E4 eller väg 263.

Pendeltågen från Märsta rullar som vanligt under morgonen och det finns inga kända problem i kollektivtrafiken.

Polis och räddningstjänst har inte rapporterat några allvarligare händelser under morgonen.