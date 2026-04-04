Morgonkollen lördag 4 april!

Påskafton inleds kallt med omkring 2 grader i Sigtuna kommun. Det är mulet från morgonen och regn väntas dra in under dagen.

Temperaturen stiger bara svagt och landar som högst runt 6 grader. Under dagen väntas mellan 3 och 6 millimeter regn, vilket gör att det blir blött på vägar och gångbanor.

Trafiken rullar i stort sett normalt, men det våta väglaget kan påverka framkomligheten lokalt. Kollektivtrafiken går enligt helgtidtabell.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen.