Morgonkollen 3 april!

Långfredagen inleds med temperaturer kring 1–3 grader i Sigtuna kommun. Det är mest molnigt och det finns risk för regn eller snöblandat regn under morgonen.

Under dagen ligger temperaturen kvar på ungefär samma nivå. Nederbörden kan komma i omgångar, vilket gör att vägar och gångbanor kan vara blöta och bitvis hala.

Trafiken är lugnare än vanligt med anledning av helgdagen, men vädret kan påverka framkomligheten lokalt. Kollektivtrafiken kör enligt helgtidtabell.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen.