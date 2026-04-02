Morgonkollen 2 april!

Morgonen i Sigtuna kommun är molnig och temperaturen ligger runt 3 plusgrader. Under dagen stiger temperaturen till omkring 10 grader, fortsatt med mest moln. Trafiken rullar på utan större störningar och kollektivtrafiken går enligt plan. Under natten har det brunnit på Magnegatans parkering.

Av redaktion@marsta.nu