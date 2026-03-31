30 mar kl. 15:50
Blåljus En man i 20-årsåldern greps tidigt på måndagsmorgonen i Sigtuna kommun efter att två kvinnor larmat polisen, rapporterar UNT.se.
30 mar kl. 10:00
Nyheter SSHL:s aula brann ner under uppmärksammade former i mars 2021. Inom kort kan byggstart ske för en ny aula.
30 mar kl. 07:29
Nyheter Hastigheten i Sigtuna stad kan sänkas från 50 till 40 km/h på flera gator. Frågan tas upp i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 31 mars.
30 mar kl. 06:12
Notiser Morgonkollen - 30 mars!
29 mar kl. 10:09
Blåljus Polisen registrerade 158 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 12, rapporterar Newsworthy.
29 mar kl. 06:11
Notiser Morgonkollen 29 mars!
28 mar kl. 17:53
Notiser Licensjakten efter lodjur i Stockholms län avslutades den 23 mars. Totalt fälldes fyra lodjur under jakten.
28 mar kl. 09:52
Notiser En flygvärdinna anställd hos SAS har dömts för flygfylleri efter en händelse på Arlanda, rapporterar TV4 Nyheterna.
28 mar kl. 06:13
Notiser Morgonkollen - 28 mars!
27 mar kl. 20:05
Ung & Student Med start på söndag kommer lovbiljetten under påsken att gälla två veckor enligt SL.
27 mar kl. 19:58
Blåljus Det började brinna i ett uterum i Arenberga vid lunchtid på fredagen.
27 mar kl. 06:18
Notiser Morgonkollen - 27 mars!
26 mar kl. 18:17
Notiser Sigtuna kommun nådde inte hela vägen fram när Sveriges Arkitekter delade ut priset Landmärket för årets bästa utemiljö. Projektet Hamnplan i Sigtuna var nominerat, men priset gick till Framnäs strandpark i Lidköping.
26 mar kl. 12:45
Notiser Sigtuna kommun ökar arbetet med skyddsjakt för att minska problemen med vildsvin. Insatserna sker bland annat i området kring Eneby och längs väg 263, där skador och risker i trafiken pekas ut som särskilt stora.
26 mar kl. 07:11
Nyheter Polisen grep under onsdagen en man som först nekades att köpa alkohol på Systembolaget i Sigtuna och därefter körde iväg i sin bil
26 mar kl. 06:10
Notiser Morgonkollen - 26 mars!
25 mar kl. 18:49
Politik Företrädare för Liberalerna har varit på plats vid förvaret och mottagnings- och återvändandecentret i Arlandastad. Med under dagen fanns även riksdagsledamoten och migrationspolitiske talespersonen Patrik Karlson.
25 mar kl. 07:03
Blåljus Fyra personer greps under tisdagskvällen i Sigtuna kommun misstänkta för en rad stölder av backspeglar från bilar.
25 mar kl. 06:29
Notiser Nu går det att kliva på bussar direkt utanför Terminal 5 på Arlanda. Den nya hållplatsen togs i bruk den 24 mars.
25 mar kl. 06:18
Notiser Morgonkollen - 25 mars!
24 mar kl. 07:10
Notiser Det råder tvära kast inom Försvarsmakten. Skytteföreningen i Rosersberg får vara kvar, rapporterar Svensk Jakt.
24 mar kl. 05:51
Notiser Morgonkollen - 24 mars!
23 mar kl. 17:57
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun har fortsatt stöd för partiledningen och partiledare Simona Mohamsson efter den nya linjen gentemot Sverigedemokraterna som presenterades förra veckan.