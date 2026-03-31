Morgonkollen

Morgonkollen 31 mars

Morgonen i Sigtuna kommun är molnig och temperaturen ligger runt 2 plusgrader. Under dagen väntas det bli upp mot 7 grader, fortsatt med en del moln.

Trafiken flyter på utan större störningar och kollektivtrafiken går enligt plan. Inga större händelser rapporteras i blåljusläget efter natten.

Av redaktion@marsta.nu

Sigtuna utan pris på Arkitekturgalan

Notiser Sigtuna kommun nådde inte hela vägen fram när Sveriges Arkitekter delade ut priset Landmärket för årets bästa utemiljö. Projektet Hamnplan i Sigtuna var nominerat, men priset gick till Framnäs strandpark i Lidköping.

Ökad skyddsjakt på vildsvin i Eneby och väg 263

Notiser Sigtuna kommun ökar arbetet med skyddsjakt för att minska problemen med vildsvin. Insatserna sker bland annat i området kring Eneby och längs väg 263, där skador och risker i trafiken pekas ut som särskilt stora.

valet2026

Lokalt stöd för Liberalernas nya linje

Politik Liberalerna i Sigtuna kommun har fortsatt stöd för partiledningen och partiledare Simona Mohamsson efter den nya linjen gentemot Sverigedemokraterna som presenterades förra veckan.