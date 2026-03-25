Morgonkollen - 25 mars!
Det är molnigt och 4 grader just nu. Trafiken flyter på utan större problem, inga större störningar på kollektivtrafiken rapporteras. Polis och räddningstjänst har inga större insatser just nu.
Blåljus Fyra personer greps under tisdagskvällen i Sigtuna kommun misstänkta för en rad stölder av backspeglar från bilar.
Notiser Nu går det att kliva på bussar direkt utanför Terminal 5 på Arlanda. Den nya hållplatsen togs i bruk den 24 mars.
Notiser Det råder tvära kast inom Försvarsmakten. Skytteföreningen i Rosersberg får vara kvar, rapporterar Svensk Jakt.
Notiser Morgonkollen - 24 mars!
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun har fortsatt stöd för partiledningen och partiledare Simona Mohamsson efter den nya linjen gentemot Sverigedemokraterna som presenterades förra veckan.
Politik Gill Brodin är tillbaka som gruppledare för Centerpartiet i Sigtuna kommun. Beslutet togs under ett möte i veckan där hon valdes enhälligt.
Notiser En 35-årig bilist från Märsta får böter efter att polisen filmat honom köra länge i mittenfilen på E4 norr om Stockholm, utan att väja till höger. Tingsrätten konstaterar att föraren bröt mot trafikregler som få känner till, enligt experter.
Notiser Rosersbergs skytteförening i Tallmilan står inför en oviss framtid efter att Fortifikationsverket sagt upp arrendeavtalet för skytteanläggningen. Beskedet gäller från och med nu fram till den 31 oktober 2029, och föreningen har ännu inte fått någon konkret förklaring till beslutet.
Notiser Morgonkollen - 23 mars!
Politik Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om att tillåta ombildning av hyresrätter i Pilsbo. Förslaget innebär att 64 lägenheter och två lokaler kan omvandlas till bostadsrätter.
Notiser Det varnas om risk för gräsbrand i kommunen under söndagen fram till klockan 18.00.
Notiser Morgonkollen 22 mars!
Blåljus Polisen registrerade 187 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 11.
Notiser Under fredagskvällen kunde norrsken ses över Märsta och delar av Sigtuna kommun.
Notiser Morgonkollen - 21 mars!
Notiser SMHI varnar för risk för gräsbrand i Sigtuna kommun och övriga Svealand under fredagen. Risken är stor eller lokalt mycket stor i de snöfria områdena mellan klockan 11.00 och 16.00.
Blåljus Två personbilar krockade på Servogatan under fredagsmorgonen.
Notiser I Sigtuna kommun finns 269 skyddsrum med totalt omkring 37 100 platser, vilket motsvarar cirka 70 procent av kommunens invånare. Nu ska fler skyddade utrymmen identifieras i källare, garage och vägtunnlar, rapporterar Newsworthy.
Notiser Morgonkollen fredag 20 mars!
Blåljus Vid lunchtid på torsdagen bröt en mindre brand ut i ett flerfamiljshus i Brännbo i Sigtuna.
Nyheter Antalet personer som försörjs av arbetslöshetsersättning ökar i Sigtuna kommun, samtidigt som färre får sjukpenning. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån.
Notiser Vy:s bussar är tillbaka vid Terminal 5 efter flera års uppehåll på grund av ombyggnad.
Nyheter Sigtuna kommun placerar sig på plats 63 i landet i Suicide Zeros kommunbarometer för 2026. I Stockholms län hamnar kommunen på nionde plats.