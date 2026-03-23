Morgonen startar med cirka 3 grader och mestadels moln. Under dagen stiger temperaturen till omkring 9 grader, och molntäcket väntas hålla i sig.
Trafiken på vägarna flyter på normalt och inga större störningar rapporteras. Inom kollektivtrafiken går pendeltågen och bussarna enligt tidtabell, och blåljusrapporteringen är lugn utan större händelser.
Notiser En 35-årig bilist från Märsta får böter efter att polisen filmat honom köra länge i mittenfilen på E4 norr om Stockholm, utan att väja till höger. Tingsrätten konstaterar att föraren bröt mot trafikregler som få känner till, enligt experter.
Notiser Rosersbergs skytteförening i Tallmilan står inför en oviss framtid efter att Fortifikationsverket sagt upp arrendeavtalet för skytteanläggningen. Beskedet gäller från och med nu fram till den 31 oktober 2029, och föreningen har ännu inte fått någon konkret förklaring till beslutet.
Notiser I Sigtuna kommun finns 269 skyddsrum med totalt omkring 37 100 platser, vilket motsvarar cirka 70 procent av kommunens invånare. Nu ska fler skyddade utrymmen identifieras i källare, garage och vägtunnlar, rapporterar Newsworthy.
Politik Kommunledningen har lagt ett förslag om att bygga en ny idrotts- och evenemangsarena på Midgårdsfältetet. Beslut fattas på kommunstyrelsen i mitten av april: - Sigtuna kommun ska skapa goda förutsättningar som möjliggör en meningsfull fritid för invånarna och tack vare den starka ekonomi som vi skapat kan vi nu göra det här, säger Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande, till märsta.nu
Politik Kristdemokraterna i Region Stockholm föreslår att expressbussar till Stockholm Arlanda Airport ska införas och ingå i det ordinarie SL-systemet. Förslaget innebär att resenärer ska kunna ta sig till flygplatsen med SL-kort.