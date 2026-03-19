19 mar kl. 08:55
Nyheter Antalet personer som försörjs av arbetslöshetsersättning ökar i Sigtuna kommun, samtidigt som färre får sjukpenning. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån.
19 mar kl. 07:14
Notiser Vy:s bussar är tillbaka vid Terminal 5 efter flera års uppehåll på grund av ombyggnad.
19 mar kl. 07:06
Nyheter Sigtuna kommun placerar sig på plats 63 i landet i Suicide Zeros kommunbarometer för 2026. I Stockholms län hamnar kommunen på nionde plats.
18 mar kl. 18:58
Politik Kommunledningen har lagt ett förslag om att bygga en ny idrotts- och evenemangsarena på Midgårdsfältetet. Beslut fattas på kommunstyrelsen i mitten av april: - Sigtuna kommun ska skapa goda förutsättningar som möjliggör en meningsfull fritid för invånarna och tack vare den starka ekonomi som vi skapat kan vi nu göra det här, säger Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande, till märsta.nu
18 mar kl. 16:13
Notiser Nu inleds vårens städning av gator och torg i Sigtuna kommun. Arbetet omfattar bland annat upptagning av sand efter vintern samt rengöring av trottoarer, gångvägar och parkeringsytor.
18 mar kl. 10:00
Nyheter Andelen stressrelaterade sjukskrivningar är relativt låg i Sigtuna kommun jämfört med övriga länet.
18 mar kl. 08:09
Nyheter Licensjakten på lodjur kan nu återupptas efter beslut i Kammarrätten i Sundsvall. Det tillfälliga stoppet hävs, vilket innebär att jakten på lodjur i södra och mellersta Sverige kan fortsätta.
18 mar kl. 06:05
Politik Kristdemokraterna i Region Stockholm föreslår att expressbussar till Stockholm Arlanda Airport ska införas och ingå i det ordinarie SL-systemet. Förslaget innebär att resenärer ska kunna ta sig till flygplatsen med SL-kort.
18 mar kl. 05:31
17 mar kl. 13:39
Nyheter En man i 30-årsåldern åtalas för misshandel sedan han misstänks ha dunkat en kvinnas huvud i väggen.
17 mar kl. 08:36
Notiser En 50-årig man sitter fortsatt häktad, misstänkt för mordet på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015. Beslutet fattades av Attunda tingsrätt.
17 mar kl. 06:22
16 mar kl. 16:23
Nyheter Antalet unga som kallas till mönstring ökar i Sigtuna kommun. I år kallas 173 personer från kommunen, vilket är det högsta antalet sedan värnplikten återinfördes 2017, enligt statistik från Plikt- och prövningsverket.
16 mar kl. 07:05
Nyheter Långtidsarbetslösheten i Sigtuna kommun har stigit och ligger nu på den högsta nivån sedan november 2022. Det visar den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen.
16 mar kl. 06:46
Blåljus Två trafikolyckor under morgonen påverkar trafiken på E4 i närheten av Arlanda.
16 mar kl. 06:16
15 mar kl. 06:21
14 mar kl. 08:13
Nyheter Arbetet med att rusta upp Stora gatan i Sigtuna stad fortsätter den 16 mars. Den nya etappen med stensättning beräknas pågå fram till sommarsemestrarna.
14 mar kl. 06:09
13 mar kl. 06:58
Notiser En man i 20-årsåldern från Älvdalens kommun har åtalats misstänkt för olaga förföljelse efter en rad händelser i Sigtuna kommun.
13 mar kl. 06:05
12 mar kl. 16:58
Notiser En man i 75-årsåldern fick en skarp tillsägelse efter ett skämt vid säkerhetskontrollen på Stockholm Arlanda Airport på torsdagsmorgonen.
12 mar kl. 13:22
Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i delar av östra Svealand under torsdagen. Varningen gäller bland annat Sigtuna kommun enligt uppgifter från SMHI.