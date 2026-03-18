Onsdagen börjar med omkring en plusgrad i Sigtuna kommun. Under dagen väntas soligt väder och temperaturer upp mot tio plusgrader. Trafiken rullar på utan större störningar och kollektivtrafiken går enligt plan. Inga större blåljushändelser har rapporterats.
Politik Kristdemokraterna i Region Stockholm föreslår att expressbussar till Stockholm Arlanda Airport ska införas och ingå i det ordinarie SL-systemet. Förslaget innebär att resenärer ska kunna ta sig till flygplatsen med SL-kort.
Nyheter Antalet unga som kallas till mönstring ökar i Sigtuna kommun. I år kallas 173 personer från kommunen, vilket är det högsta antalet sedan värnplikten återinfördes 2017, enligt statistik från Plikt- och prövningsverket.
Nyheter Fem personer har åtalats vid Jönköpings tingsrätt för smuggling av 32,8 kilo cannabis från USA, där försändelsen passerade Arlanda. Cannabis doldes i två träbord som skickats till ett småländskt byggföretag.
Notiser Svea hovrätt skärper straffet för en man från Märsta som tidigare dömts för grov misshandel efter en våldsattack mot sin flickvän. Hovrätten ändrar rubriceringen till försök till mord och dömer mannen till drygt åtta års fängelse.