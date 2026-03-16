Morgonkollen - 16 mars!

Måndagsmorgonen är kylig med temperaturer runt minus en grad. Under dagen väntas temperaturen stiga till omkring åtta plusgrader och solen väntas titta fram.

Trafiken påverkas av flera trafikolyckor på E4:an under morgonen.

Kollektivtrafiken går enligt plan utan rapporterade avvikelser.

Polisen har inte rapporterat några större blåljushändelser i kommunen under natten eller den tidiga morgonen.