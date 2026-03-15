Morgonkollen 15 mars.

Morgonen börjar kyligt med temperaturer runt 1 grad. Det är mulet och regn drar in över området under morgontimmarna.

Trafikläget är lugnt på de större vägarna genom kommunen. Längs E4 och i anslutning till Stockholm Arlanda Airport flyter trafiken utan rapporterade störningar.

Kollektivtrafiken går enligt plan utan större avvikelser under morgonen.

Polisen har inte rapporterat några större blåljushändelser i kommunen under natten eller den tidiga morgonen.