Morgonkollen - 14 mars!

Morgonen i kommunen är kylig med temperaturer runt 2 grader. Himlen är mulen och det finns risk för regn under förmiddagen.

Trafiken rullar på utan större störningar i kommunen. På vägarna runt Arlanda och längs E4 är läget lugnt under morgonen.

Kollektivtrafiken går enligt plan utan rapporterade avvikelser.

Polisen har inte rapporterat några större blåljushändelser i kommunen under natten eller den tidiga morgonen.

Av redaktion@marsta.nu
Utvisningen av Ayla

Tonårsutvisningarna pausas – Andrum för Ayla

Nyheter Regeringen har beslutat att tillfälligt pausa de så kallade tonårsutvisningarna i väntan på ny lagstiftning. Beskedet ger nytt hopp för många unga i Sverige – bland dem 21-åriga Ayla från Märsta som länge levt med oro över sin framtid.