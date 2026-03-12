Morgonkollen

Morgonkollen 12 mars!

I kommunen är morgonen mulen med temperatur runt 5 grader. Vindarna är svaga och inga nederbördsmängder rapporteras i nuläget.

Trafikmässigt flyter det på i kommunen, inga större störningar rapporteras på vägarna. Inga avvikelser syns heller inom kollektivtrafiken.

Blåljusrapporter visar inga allvarliga händelser i kommunen under morgontimmarna.

Av redaktion@marsta.nu
Utvisningen av Ayla

Tonårsutvisningarna pausas – Andrum för Ayla

Nyheter Regeringen har beslutat att tillfälligt pausa de så kallade tonårsutvisningarna i väntan på ny lagstiftning. Beskedet ger nytt hopp för många unga i Sverige – bland dem 21-åriga Ayla från Märsta som länge levt med oro över sin framtid.