Morgonkollen - 11 mars!

Morgonen är kylig med omkring 3 grader och molnigt väder. Under dagen fortsätter molntäcket och temperaturen ligger kvar kring några plusgrader.

Trafiken flyter normalt på större vägar, bland annat E4 och väg 263 genom Märsta, utan rapporterade hinder. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell, både pendeltåg och bussar.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen. Situationen rapporteras som lugn.