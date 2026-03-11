Morgonkollen

Morgonkollen - 11 mars!

Morgonen är kylig med omkring 3 grader och molnigt väder. Under dagen fortsätter molntäcket och temperaturen ligger kvar kring några plusgrader.

Trafiken flyter normalt på större vägar, bland annat E4 och väg 263 genom Märsta, utan rapporterade hinder. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell, både pendeltåg och bussar.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen. Situationen rapporteras som lugn.

Av redaktion@marsta.nu
Utvisningen av Ayla

Tonårsutvisningarna pausas – Andrum för Ayla

Nyheter Regeringen har beslutat att tillfälligt pausa de så kallade tonårsutvisningarna i väntan på ny lagstiftning. Beskedet ger nytt hopp för många unga i Sverige – bland dem 21-åriga Ayla från Märsta som länge levt med oro över sin framtid.

Bilbrand skapade köer mot Arlanda

Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.