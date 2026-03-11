11 mar kl. 09:35
Notiser Svea hovrätt skärper straffet för en man från Märsta som tidigare dömts för grov misshandel efter en våldsattack mot sin flickvän. Hovrätten ändrar rubriceringen till försök till mord och dömer mannen till drygt åtta års fängelse.
10 mar kl. 17:52
Nyheter En man i 50-årsåldern från Märsta döms av Attunda tingsrätt för ringa misshandel efter en händelse på en skola i kommunen i december 2024.
10 mar kl. 10:36
Notiser SMHI varnar för stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun under eftermiddagen den 10 mars. Varningen gäller mellan klockan 12.00 och 16.00.
10 mar kl. 07:02
Blåljus Polisen genomför just nu en nationell trafiksäkerhetsvecka med fokus på hastighetsöverträdelser. Kontrollerna sker över hela landet och kan även märkas i trafiken i Sigtuna kommun.
10 mar kl. 06:18
Notiser Morgonkollen - 10 mars!
9 mar kl. 17:30
Blåljus Ett SAS-plan som lyfte från Arlanda under morgonen tvingades vända tillbaka och landa på flygplatsen igen efter problem med noshjulet.
9 mar kl. 11:46
Notiser Väg 77, som är en viktig förbindelse mellan Arlanda och Norrtälje, påverkas av vägarbeten under resten av året.
9 mar kl. 05:18
Notiser Morgonkollen - 9 mars!
8 mar kl. 06:00
Notiser Morgonkollen - 8 mars!
7 mar kl. 20:23
Politik Marie Axelsson toppar Socialdemokraterna lista till kommunfullmäktige i Sigtuna inför valet 2026. Beslutet fattades vid partiets årsmöte som hölls i Sätunaskolan.
7 mar kl. 11:29
Nyheter Regeringen har beslutat att tillfälligt pausa de så kallade tonårsutvisningarna i väntan på ny lagstiftning. Beskedet ger nytt hopp för många unga i Sverige – bland dem 21-åriga Ayla från Märsta som länge levt med oro över sin framtid.
7 mar kl. 05:35
Notiser Morgonkollen - 7 mars!
6 mar kl. 10:09
Näringsliv Från den 22 juni 2026 återvänder China Eastern till Stockholm Arlanda Airport med en ny direktlinje till Shanghai Pudong International Airport. Flyget går tre gånger i veckan, på måndagar, torsdagar och lördagar.
6 mar kl. 09:28
Nyheter Sigtuna kommun placerar sig på åttonde plats i Kvinnofridsbarometern 2025, som mäter svenska kommuners arbete mot mäns våld mot kvinnor.
6 mar kl. 07:04
Politik Sigtuna kommun hör till de kommuner i Stockholms län med störst andel utrikesfödda inför valet 2026.
6 mar kl. 06:54
Notiser Stora störningar påverkar pendeltågstrafiken mot Märsta under morgonen.
6 mar kl. 06:10
Notiser Morgonkollen - 6 mars!
5 mar kl. 11:20
Notiser Pendeltågstrafiken mot Märsta påverkas under förmiddagen efter ett tidigare stopp mellan Rotebro och Häggvik.
5 mar kl. 08:22
Blåljus En man greps under natten i Märsta misstänkt för grovt olaga hot och skadegörelse.
5 mar kl. 06:21
Notiser Morgonkollen - 5 mars!
4 mar kl. 21:58
Blåljus En man i 60-årsåldern misstänks för ringa bedrägeri efter en händelse i en matbutik i Märsta på onsdagseftermiddagen.
4 mar kl. 13:14
Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.
4 mar kl. 06:26
Notiser Morgonkollen onsdag 4 mars