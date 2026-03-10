10 mar kl. 10:36
Notiser SMHI varnar för stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun under eftermiddagen den 10 mars. Varningen gäller mellan klockan 12.00 och 16.00.
10 mar kl. 07:02
Blåljus Polisen genomför just nu en nationell trafiksäkerhetsvecka med fokus på hastighetsöverträdelser. Kontrollerna sker över hela landet och kan även märkas i trafiken i Sigtuna kommun.
9 mar kl. 17:30
Blåljus Ett SAS-plan som lyfte från Arlanda under morgonen tvingades vända tillbaka och landa på flygplatsen igen efter problem med noshjulet.
9 mar kl. 11:46
Notiser Väg 77, som är en viktig förbindelse mellan Arlanda och Norrtälje, påverkas av vägarbeten under resten av året.
9 mar kl. 05:18
Notiser Morgonkollen - 9 mars!
8 mar kl. 06:00
Notiser Morgonkollen - 8 mars!
7 mar kl. 20:23
Politik Marie Axelsson toppar Socialdemokraterna lista till kommunfullmäktige i Sigtuna inför valet 2026. Beslutet fattades vid partiets årsmöte som hölls i Sätunaskolan.
7 mar kl. 11:29
Nyheter Regeringen har beslutat att tillfälligt pausa de så kallade tonårsutvisningarna i väntan på ny lagstiftning. Beskedet ger nytt hopp för många unga i Sverige – bland dem 21-åriga Ayla från Märsta som länge levt med oro över sin framtid.
7 mar kl. 05:35
Notiser Morgonkollen - 7 mars!
6 mar kl. 10:09
Näringsliv Från den 22 juni 2026 återvänder China Eastern till Stockholm Arlanda Airport med en ny direktlinje till Shanghai Pudong International Airport. Flyget går tre gånger i veckan, på måndagar, torsdagar och lördagar.
6 mar kl. 09:28
Nyheter Sigtuna kommun placerar sig på åttonde plats i Kvinnofridsbarometern 2025, som mäter svenska kommuners arbete mot mäns våld mot kvinnor.
6 mar kl. 07:04
Politik Sigtuna kommun hör till de kommuner i Stockholms län med störst andel utrikesfödda inför valet 2026.
6 mar kl. 06:54
Notiser Stora störningar påverkar pendeltågstrafiken mot Märsta under morgonen.
6 mar kl. 06:10
Notiser Morgonkollen - 6 mars!
5 mar kl. 11:20
Notiser Pendeltågstrafiken mot Märsta påverkas under förmiddagen efter ett tidigare stopp mellan Rotebro och Häggvik.
5 mar kl. 08:22
Blåljus En man greps under natten i Märsta misstänkt för grovt olaga hot och skadegörelse.
5 mar kl. 06:21
Notiser Morgonkollen - 5 mars!
4 mar kl. 21:58
Blåljus En man i 60-årsåldern misstänks för ringa bedrägeri efter en händelse i en matbutik i Märsta på onsdagseftermiddagen.
4 mar kl. 13:14
Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.
4 mar kl. 06:26
Notiser Morgonkollen onsdag 4 mars
3 mar kl. 17:30
Blåljus En polisbil och ett arbetsfordon krockade under eftermiddagen.
3 mar kl. 15:41
Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.
3 mar kl. 11:11
Notiser En man i 25-årsåldern från Märsta har häktats på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott.